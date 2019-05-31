Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
VAN - Van
'ın Erciş
ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi alınamayan 65 NL 252 plakalı otomobille bir iş makinesi, Erciş- Ağrı
karayolu üzerindeki Kocapınar
Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, otomobil içinde bulunan 8 kişi ile iş makinesi operatörü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edildi.Yaralılardan ismi öğrenilmeyen biri çocuk 2 kişi hastanede, biri ise hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Van
, Erciş
, 3. Sayfa