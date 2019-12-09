Otomobille kamyon kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobille kamyonun kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Çataltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Veysel Saraç (47) yönetimindeki RV VN 4545 plakalı yabancı plakalı otomobille, Mesut Erken (55) yönetimindeki 42 DOR 98 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarptı, kamyon ise yana devrildi. Kazada her 2 sürücü ile otomobil sürücüsü Veysel Saraç'ın eşi Nurcan Saraç (46) kazada yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.