Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler, yaralandı.

13.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:24
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karasu Darıçayı Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Darıçayırı Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya yönetimindeki 35 SFD 08 otomobille Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gürkan Yavuz'un kullandığı 54 AB 151 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şidetiyle savrulan iki aracın sürücüleri yaralandı. Çevreekilerin ihabrı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karanlıkdere, Karasu, Güncel, Haber

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