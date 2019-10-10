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Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpışması sonucu ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

10.10.2019 21:06
Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpışması sonucu ikisi ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Eroğlu (62) yönetimindeki 11 ED 124 plakalı otomobil, Bilecik- Osmaneli kara yolunun 6. kilometresinde Murat Okay (31) idaresindeki 11 ADD 181 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan Halise Eroğlu ve Recep Akman yaralandı. Otomobilde sıkışan Eroğlu ve Recep Akman, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eroğlu ve Akman'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Osmaneli, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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