Otomobille kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
Otomobille kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
09.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:54
Otomobille kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
TOKAT - Tokat 'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; kaza Tokat- Turhal kara yolu Pazar ilçesi kavşağında meydana geldi. Kazada, R.O. idaresindeki 11 AAC 225 plakalı otomobil ile B.H.Ö. idaresindeki 60 BG 314 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazada hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Otomobille kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
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