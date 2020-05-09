Haber, Son Dakika, Haberler

Otomobille kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Nevşehir'de, otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

09.05.2020 21:44 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:46
Nevşehir'de, otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ramazan O. yönetimindeki 35 FD 096 plakalı otomobil, Nevşehir- Aksaray kara yolunun 7. kilometresinde, aynı yönde giden Yılmaz E'nin kullandığı 50 ABF 467 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil devrildi.
Yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobille kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Nevşehir, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
New York’ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü Haber
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Kanal D’den istifa eden Buket Aydın’ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Haber
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Diyarbakır’da kaynana gelinini defalarca bıçakladı Haber
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izin alarak Gala Caldirola’yı İstanbul’a getiren Emre Belözoğlu, Isla’nın evliliğini kurtardı Haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Haber
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Haberler››Güncel››Otomobille kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:46: Danimarka'daki cami yangınında "kundaklama" şüphesi - Haber 22:42: Antalya'da denize yüzmeye giden doktor kayboldu - Haber 22:40: Başkan Posbıyık, Anneler Gününü kutladı - Haber 22:39: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı - Haber 22:36: Afyonkarahisar'da kamyonet devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Haber 21:15: Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek - Haberler 21:04: Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı - Haber 10:36: Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü - Haberler