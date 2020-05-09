Otomobille kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Nevşehir'de, otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
09.05.2020 21:44 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:46
Ramazan O. yönetimindeki 35 FD 096 plakalı otomobil, Nevşehir- Aksaray kara yolunun 7. kilometresinde, aynı yönde giden Yılmaz E'nin kullandığı 50 ABF 467 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil devrildi.
Yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA