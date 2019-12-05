Haberler » Güncel » Otomobille minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Haber

Otomobille minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaza yerinden görüntüler Düzce'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

05.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:08
Kaza yerinden görüntüler 'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Gölyaka Gişeleri Bağlantı Yolu'ndan Düzce yönüne seyreden Kaan Kütükoğlu idaresindeki 06 MUK 62 plakalı otomobil, Gölyaka kavşağında 81 BZ 289 plakalı Mehmet Ali Şentürk idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Kütükoğlu yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrinde döndü.
Otomobille minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Düzce, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:08 İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı - Haber
21:07 Spor beşiktaş maçını tribünlerden takip eden kadın taraftarlardan ortak mesaj - Haber
21:07 İstanbul beşiktaş maçını tribünlerden takip eden kadın taraftarlardan ortak mesaj - Haber
21:06 AK Parti'li Usta: "İnsan hakları mücadelesi Batı'da irtifa kaybetmeye başladı" - Haber
21:05 KADIN FUTBOL TARAFTARLARINDAN ORTAK MESAJ - Haber
20:41 Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı - Haber
20:28 Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı - Haber
20:12 Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
5.12.2019 21:11:30