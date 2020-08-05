Otomobille minibüs çarpıştı 3 kişi yaralandı
Adana'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
05.08.2020 23:52 | Son Güncelleme: 06.08.2020 00:53
Adana'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Uğurlu Ay idaresindeki 06 DK 9037 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Abdullah Balkaya yönetimindeki 01 BCD 51 plakalı minibüsle, çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mehmet Kılınç ve minibüsteki Fevziye Balkaya yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüreğir ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların çekilmesiyle açıldı.
Kaynak: AA