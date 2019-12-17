Haberler » Güncel » Otomobille motosiklet böyle çarpıştı - Haber

Otomobille motosiklet böyle çarpıştı

Beşiktaş'ta yan yoldan aniden çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı.

17.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:11
'ta yan yoldan aniden çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Beşiktaş Levent'te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızlı ve dikkatsiz bir şekilde yan yoldan çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir otomobilin yan yoldan çıktığı ve seyir halinde olan motosiklet sürücüsüne çarptığı görülüyor.
(Murat Horoz/İHA)
Otomobille motosiklet böyle çarpıştı

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:02 OPPO'dan ultra donanımlı Reno2 Serisi - Haber
12:01 Bahçelievler'de 30 bin lale soğanı dağıtıldı - Haber
11:57 AK Partili Yavuz'dan Söke'ye TOKİ müjdesi - Haber
11:57 Sevgi elleriyle minik ayakları ısıttılar - Haber
11:56 İmamoğlu'nda içme suyu şebekesi yenileniyor - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
17.12.2019 12:04:09