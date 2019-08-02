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Otomobille motosiklet böyle çarpıştı...Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobille motosiklet böyle çarpıştı.

02.08.2019 00:44
Otomobille motosiklet böyle çarpıştı...Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille motosiklet böyle çarpıştı...Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
ORDU - Ordu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik kavşağında Pazartesi günü meydana gelmiş, motor sürücüsü Mehmet Ali Öksüz kazada ağır yaralanmıştı. 3 gün süren tedavinin ardından Öksüz akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına an be an yansıdı.

Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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