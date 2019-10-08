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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

08.10.2019 08:01Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kayaönü köyünde meydana geldi. Zafer A. (32) yönetimindeki 37 ES 658 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Recep Camcıoğlu (40) yönetimindeki 37 ET 463 plakalı sepetli motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa İ. (51) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Zafer A. ile Mustafa İ.'ye kaza yerinde müdahale edilirken, Camcıoğlu ise Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Camcıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Tosya, Güncel

Kaynak: DHA

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