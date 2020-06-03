Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Şen yaralandı.

03.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:31
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Şen yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle D400 karayolu itfaiye kavşağında meydana geldi. Alanya istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan Ramazan Budanur idaresindeki 44 ABV 262 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Ş. yönetimindeki 07 UY 738 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Mehmet Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Ş. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, Güncel, Haber

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