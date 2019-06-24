24.06.2019 18:55
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Otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Denizli 'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilek T. idaresindeki 20 B 4661 plakalı otomobil, Oğuzhan E.'nin kullandığı 20 NR 643 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada sürücü Oğuzhan E. ile Muhammet Ali Dönertaş yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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