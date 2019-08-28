Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Isparta'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

28.08.2019 15:05 Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Isparta'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çebeliler Mahallesi 119 Cadde üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, R.Y. yönetimindeki 34 HT 2701 plakalı otomobil ile M.G. sevk ve idaresindeki 32 PD 575 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı.

Talihsiz kazada, motosiklet sürücüsü M.G. ile beraberinde yolcu olarak bulunan M.D. hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:09   Manisa'da devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki genç öldü
15:05   Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
14:59   Fabrika yangınına TOMA'lı müdahale
14:53   Ukrayna'ya dönen eski Sağlık Bakanı gözaltına alındı
14:46   Edremit'te narkotik göz açtırmadı
14:41   Fırat Kalkanı bölgesine uydu düştü
14:39   Travestiyi telefonunu çaldı zannettiği için bıçaklamış