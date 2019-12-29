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Otomobille panelvan minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Otomobille panelvan minibüs çarpıştı: 2 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

29.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:17
Otomobille panelvan minibüs çarpıştı: 2 yaralı
BURSA'nın ilçesinde, otomobille panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e giden Salih I. (31) yönetimindeki 16 Y 9989 plakalı otomobil, metal sanayi kavşağından yola çıkan Sebahattin Ş. (57) yönetimindeki 16 KBB 94 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobille panelvan minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Alanyurt, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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