Otomobille parktaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü: çocuklara çarptığımı fark etmedim

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, DHA

Sarıyer'de 4 ay önce, kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek daldığı çocuk parkında 2 yaşındaki bir çocuğun ölümüne, 7 yaşındaki bir çocuğun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Edinç hakim karşısına çıktı. Sanık Edinç, "Önüme bir köpek çıktı, ona vurmamak için aracı kırdım. Ben parkta çocuklara çarptığımı fark etmedim" dedi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Edinç getirildi. Çocuk parkında hayatını kaybeden Nur Deniz Türk'ün (2) ailesi ve yaralanan Elif'in Erdoğan'ın (8) annesi Arzu Erdoğan "şikayetçi" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

"ÖNÜME KÖPEK ÇIKTI, ARACI KIRDIM "

Sanık Hüseyin Edinç savunmasında, "Olay günü 1,5 kutu bira içmiştim. Akşam 17.00-18.00 sıralarında evime gitmek üzere dışarı çıktım. Kontrol edemeyecek şekilde sarhoş değildim. 60-70 kilometre hızla giderken, önüme bir köpek çıktı. Ona vurmamak için aracı kırdım. Aracı durduramayarak bir çocuk parkına girdim. Korkuluklara çarparak durdum. Ben o parkta çocuklara çarptığımı fark etmedim. Birileri gelerek beni darp ettiler. Olaydan sonra bir çocuğun hayatını kaybettiğini, diğerinin yaralandığını öğrendim. Bende şeker hastalığı var" dedi.

"RAMPADAN AŞAĞI ZİKZAKLAR ÇİZEREK BİR ARACIN GELDİĞİNİ GÖRDÜM "

Olay günü çocuk parkına kızı Elif'i götüren anne Arzu Erdoğan ise kazayı gördüğünü belirterek, "Ben parka çocuklarımı götürmüştüm. Kızım yanımda oynuyordu. Rampadan aşağı zikzaklar çizerek bir aracın geldiğini gördüm. Ama kaçamadım. Kızım arabanın altında kaldı. Ben şoka girdim. Daha sonra ambulansla hastaneye gittik. Kızım iyileşti ancak ruhsal olarak durumun şokunu atlatamadı. Şikayetçiyim " dedi. Çocuk parkında hayatını kaybeden Nur Deniz Türk'ün ailesi ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek "Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dediler.

KAZADA YARALANAN 8 YAŞINDAKİ ELİF: ARABA ŞİMŞEK GİBİ GELİYORDU

Kazada yaralanan Elif Erdoğan ise duruşmada psikolog eşliğinde ifade verdi. Mağdur çocuk, "8 yaşındayım. Olay günü parkta oynuyordum arkadaşlarımla. Araba görmüştüm. Arabanın altında kaldım. Elim kanadı, kulağım kesildi. Araba şimşek gibi geliyordu. Yaralandım" dedi.

"ARABALARDAN KORKUYOR"

Elif Erdoğan'ın barodan atanan avukatı, sanığın yüksek promil alkollü olduğunu belirterek, "Mağdur Elif psikolojik olarak yıpranmıştır. Kulağında kalıcı hasar vardır. Parka gidemiyor. Okula giderken arabalardan korkuyor. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

TANIKLAR DİNLENDİ

Olay günü çocuk parkı çevresinde bulunan tanıklar duruşmada dinlendi. Tanıklar, parka dalan aracın hızının yüksek olduğunu belirtti. Tanıklardan Yasin Gök, "İşten geliyordum. Hüseyin Edinç'in kullandığı araç son gazla bir aracı solladı. Sollarken el işareti yaptı. Araç doğrudan çocuk parkının içine girdi. Araba altında bir çocuk gördüm, öteki çocuğun da feci şekilde sıkıştığını can verdiğini gördüm." dedi.

SANIK AVUKATI: OLAYDA KUSURLU TARAF BELEDİYEDİR

Sanık Hüseyin Edinç'in avukatı ise, "Müştekiler ile müvekkilim aynı semtte oturmaktadır. Birbirlerini tanıyorlar. Müvekkilim bugüne kadar bir karıncayı dahi incitmemiştir. Önceden sabıkası yoktur. Olayın olduğu yer çok dik bir rampa, sürati kesebileceğimiz bir bariyer yok. Olayda kusurlu taraf belediyedir. Olayın olduğu yerde keşif talep ediyoruz. Aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Yeniden rapor istiyoruz. Müvekkilimin sağlık sorunları var bir veya birden fazla adli kontrolle tahliyesini talep ediyoruz " dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık avukatının olay yerindeki keşif talebini reddetti. Heyet, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya göndererek, sanığın tutukluluğuna devam kararı verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 31 Temmuz 2019 tarihinde Sarıyer'de meydana gelen olayla ilgili soruşturmada, çocuk parkında 2 yaşındaki Nur Deniz Türk ile 8 yaşındaki Elif Erdoğan'ın parkta oyun oynadıkları belirtildi. Sanık Hüseyin Edinç'in dik bir yokuş olan Sezer Sokak'tan aşağıya inmekte olduğu sırada, aracın kontrolünü kaybettiği, parka dalan aracın Nur Deniz Türk'ün ölümüne, Elif Erdoğan'ın da yaralanmasına neden olduğu ifade edildi. İddianameye göre, sanık Hüseyin Edinç'in alkol ölçümünde 1,26 promil alkollü ve kaza tespit tutanağına göre kusurlu olduğu belirtildi. Savcılık, alkollü olmasına rağmen araç kullanan şüpheli Hüseyin Edinç'in "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" ve "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmak" suçlarından 4 yıldan 28 yıla kadar hapsini talep etti.