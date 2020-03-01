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Otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da otomobille pikabın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

01.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:12
'da otomobille pikabın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Furkan Demirel idaresindeki 06 MLD 23 plakalı pikap, Elazığ- kara yolunun Kuyulu köyü kavşağında Mehmet Çamuka yönetimindeki 12 AK 342 plakalı otomobille çarpıştı.
Refüje çarparak savrulan araçlardaki sürücüler ile pikapta bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ulaşıma kapanan yol araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı

Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


1.03.2020 16:44:47