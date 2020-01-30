Otomobille refüje çarpan Ramazan öğretmen öldü

KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarpan otomobilin sürücüsü, Türkçe öğretmeni sürücü Ramazan Esen (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Akpınar'a bağlı Sofrazlı köyü yakınlarında meydana geldi. Akpınar Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ramazan Esen'in kullandığı 40 BD 010 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Esen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ramazan Esen'in cansız bedeni, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.