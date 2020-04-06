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Otomobille römork hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille traktör römorku çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:53
Denizli 'nin Çivril ilçesinde otomobille traktör römorku çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktör römorku ve ilaçlama aleti çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, B.B. ve H.O'yu gözaltına aldı.
Bu arada, çalıntı römorku satın aldığı belirtilen Y.G. de Güney ilçesinde yakalandı.
Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelilerin römorku otomobile bağladıktan sonra bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor. Otomobille römork hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Denizli, Çivril, Güncel

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Otomobille römork hırsızlığı güvenlik kamerasında
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