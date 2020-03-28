Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya- Burdur yolunun Kızılkaya beldesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan yola çıkan sürücüsünün kimliği açıklanmayan 16 U 0933 plakalı otomobille Burdur'dan Antalya yönüne giden 07 T 0242 plakalı taksi çarpıştı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirirken, aynı araçtaki 1 kişi ile takside bulunan 4 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA