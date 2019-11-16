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Otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

16.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:12
'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu istikametinde seyreden Yaşar S. yönetimindeki 54 DF 715 plakalı otomobil, Döngelli köyü mevkisinde Selami Ü. idaresindeki 06 FY 4932 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Meryem S. ve Düriye K. yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Çilimli Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan Yaşar S'ye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, otomobilin yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.
Otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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