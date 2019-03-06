Otomobille Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde, tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaneli- İznik
kara yolunda seyreden Hasan Çarboğa idaresindeki 06 BCM 255 plakalı tırla karşı istikametten gelen Yusuf Ceylan
idaresindeki 07 HZ 568 plakalı otomobil, Arapuçtu mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle ormanlık alana devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki Rozet Ceylan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İznik, Bilecik, Osmaneli, Güncel
Kaynak: AA