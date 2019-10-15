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Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

15.10.2019 01:40
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sıtkı Akbaş (23) idaresindeki 45 AAE 409 plakalı otomobil, Uşak- İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde aynı yönde giden Mehmet Akif Güney'in kullandığı 42 S 5977 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, Sıtkı Akbaş ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Budak yaralandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Salihli ve Kula Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali Budak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı

Manisa, İzmir, Kula, Güncel

Kaynak: AA

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