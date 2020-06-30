Otomobille tırın çarpıştığı kazada karı-koca öldü, bir çocuk yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden iki kişi öldü, 9 yaşında bir çocuk ise yaralandı.

30.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:24
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden iki kişi öldü, 9 yaşında bir çocuk ise yaralandı.
Hacı Osman Elbüken'in kullandığı 38 D 3404 plakalı otomobil, Yahyalı-Dikme kara yolu İlikören mevkisinde, Fatih Ö. yönetimindeki 34 JN 5974 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yapığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Elbüken ile araçta bulunan eşi Elif Elbüken'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilde bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen 9 yaşındaki çocuk ise yaralandı. Ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tır sürücüsü Fatih Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Otomobille tırın çarpıştığı kazada karı-koca öldü, bir çocuk yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Yahyalı, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Otomobille tırın çarpıştığı kazada karı-koca öldü, bir çocuk yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:23: Pakistan, Hindistan'ı Karaçi'deki terör saldırısından sorumlu tuttu - Haber 22:23: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini aştı - Haber 22:21: Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 741'e ulaştı - Haber 22:13: Son dakika haberi: Çelik: Aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz - Haber 22:13: Bakan Albayrak'tan, 'teşekkür' paylaşımı - Haber 21:57: YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı - Haber 21:18: Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz - Haber 19:40: Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi - Haberler 17:04: Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 09:17: Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı - Haber