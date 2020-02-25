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Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü

İZMİR'in Dikili ilçesinde, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü fabrika işçisi Hakan Pars, hayatını kaybetti.

25.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:00Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü

İZMİR'in ilçesinde, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü fabrika işçisi Hakan Pars, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Dikili- Karayolu'nun 25'inci kilometresindeki Çandarlı Mavikent Sitesi önünde meydana geldi. Fabrika işçisi Hakan Pars, gece vardiyasından çıktıktan sonra Çandarlı Mahallesi'ndeki evine gitmek için 20 EE 587 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Pars'ın otomobiliyle, Hüseyin Durmaz yönetimindeki 35 H 4607 plakalı traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Hakan Pars'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralı traktör sürücüsü Hüseyin Durmaz ise ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Durmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ölen Pars'ın cenazesi ise, Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Dikili, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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