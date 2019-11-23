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Otomobille traktör kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

23.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:48Otomobille traktör kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
'nın ilçesinde otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Feci kazada traktör ve otomobil kullanılamaz hale gelirken ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Isparta-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Isparta'dan Şarkikaraağaç istikametine seyreden Eyüp D. yönetimindeki 07 AGU 037 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Abdurrahman C. idaresindeki 32 HD 729 plakalı traktörle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada, savrularak bahçeye uçan araçlar kullanılamaz hale gelirken otomobilde bulunan yolculardan 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ise olayı yara almadan atlattı.

Durumun verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinceilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - ISPARTA

Gelendost, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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