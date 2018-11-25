25 Kasım 2018, 12:45
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Otomobiller Çarpıştı: 1'i Ağır 4 Yaralı

Otomobiller Çarpıştı: 1

Mersin’in Bozyazı ilçesinde karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesi D-400 karayolu üzeri Kocatoru mevkisinde Ahmet Duran Ş. yönetimindeki 33 L 3211 plakalı otomobille karşı yönden gelen Hali B. idaresinde 33 ZN 783 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlardan biri yoldan çıkıp şarampole yuvarlanırken, araç sürücüleriyle birlikte 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Duran Ş.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. - MERSİN D-400 Karayolu,Bozyazı,Mersin
25 Kasım 2018 Pazar 12:45



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