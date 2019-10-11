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Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

11.10.2019 16:44Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sahil şeridinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 31 DG 073 plakalı otomobille Haydar Yetkin yönetimindeki 04 P 1761 plakalı otomobil kafa kafa çarpıştı. Kazada sürücülerden Haydar Yetkin hayatını kaybetti. Yaralılar Mine Basut, Mehmet Ali Aykut, Berat Yetkin ve Cengiz Baran ise Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Adilcevaz, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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