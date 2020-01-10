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Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

ORDU'nun Ulubey ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

10.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:30Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

ORDU'nun ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, öğlenden sonra, Ulubey'e bağlı Çatallı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 'ya giden İmdat Yılmaz (54) yönetimindeki 52 FA 696 plakalı otomobille Kamil A.'nın kullandığı 52 EJ 030 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle Turabi A., Sekine A., Dürdane A. ve Celal Seyit T. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan durumu ağır olan İmdat Yılmaz ve Dürdane A., Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü İmdat Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.



Ulubey, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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