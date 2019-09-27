Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

27.09.2019 17:05Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Saray'dan Çerkezköy istikametine seyreden Mustafa Doğan idaresindeki 39 DR 814 plakalı otomobil, Büyükyoncalı Mahallesi kavşağından çevre yoluna çıkış yapan Tolga Atakan idaresindeki 07 D 3540 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Mustafa Doğan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Mustafa Doğan, Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:30 Balıkesir'de polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı
20:24 Kaza kavşağına sinyalizasyon sistemi
20:18 Hırsızlık yapan çocuk öldüresiye dövüldü
20:17 Derecik'teki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
20:16 Cezaevi firarisi yakalandı
20:15 Uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan şahıs serbest
20:13 Öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 11'e yükseldi