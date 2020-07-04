Otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - SİVAS

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

04.07.2020 22:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:38
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Mehmet Kaya (48) yönetimindeki 60 ZP 045 plakalı otomobil ile Murat Tike (24) idaresindeki 58 DC 887 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Tokat yol ayrımı kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü Kaya ile aracında bulunan Muharrem Derin (46) olay yerinde hayatını kaybetti.
Diğer araç sürücüsü Tike ile otomobilinde bulunan Emine Şimşek (21) ağır yaralandı.
Yaralılar Numune hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaya ve Derin'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Yıldızeli, Ankara, Sivas, Güncel, Haber
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