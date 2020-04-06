Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
06.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:57
Kaza, Erciyes Bulvarı ile Kartal Bulvarı'nın kesiştiği yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 ADF 932 plakalı otomobil ile 16 UD 566 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA