Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 4 kişi yaralandı.

18.08.2019 08:48 Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aziz D. idaresindeki 58 SC 866 plakalı otomobil ile Serkan B. idaresindeki 27 BM 015 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Petrol Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Aziz D. ile aynı otomobilde bulunan Gizem, Yaren ve Güllü D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Birleşmiş Milletler, Adıyaman, Serkan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:21   Kanyonda suya kapılarak kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
10:19   Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu
10:11   Film gibi operasyonla yakalandı
10:09   İsrail'den Gazze'ye bombalı saldırı: 3 ölü
10:06   Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu
09:58   Annesini silahla vuran zanlı tutuklandı
09:50   Annesini silahla vuran zanlı tutuklandı