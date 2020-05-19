Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralıMANİSA'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
19.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:42
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, İzmir- Ankara D- 300 Karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Okan Erce yönetimindeki 09 LC 093 plakalı otomobil, sanayi sitesinden ayakkabıcılar sitesi istikametine geçen kavşaktan karayoluna bağlanmak isteyen Osman Zeybek (39) yönetimindeki 45 RA 7505 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüyle araçlardaki yolcular Ali Zeybek (15) ve Ahmet Kılınç (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, İzmir, Kula, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Pınar Altuğ’un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Son dakika: Suriye’de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Haber
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel’den, Bergüzar’a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız’a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Haberler››Güncel››Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:42: Kayıp dağcının sırt çantası ve eşofmanına ulaşıldı - Haber 13:42: İşine son verilen belediye işçisi babaya iş, görme engelli çocuklarına eğitim desteği - Haber 13:42: Vali Ayhan'dan foto safari - Haber 13:42: Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Haber 13:42: Antalya'da "yüksek ses" ve "egzoz" uygulaması - Haber 12:58: Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı - Haber 12:16: Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı - Magazin 11:38: Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı - Spor 11:17: Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü - Haber 09:50: Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti - Haberler