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Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Van-Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

18.09.2019 15:25Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Van- Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Erciş-Van karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 BYF 464 ile 19 AAS 757 plakalı otomobiller, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, yaralamalı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Sabah, Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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