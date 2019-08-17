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Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

17.08.2019 16:12 Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Kırşehir'in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırşehir-Kaman ilçe karayolunda meydana geldi. D.E., yönetimindeki 40 ED 098 plakalı otomobil ile F.Ş., yönetimindeki 40 BF 810 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada; otomobillerde bulunan Ö.E., N.E., A.E., M.Ş., M.Ş., Y.E., yaralanarak ambülanslarla Kaman Devlet Hastanesi ve Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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