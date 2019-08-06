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Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4'ü çocuk 6 yaralı

Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4'ü çocuk 6 yaralıMUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

06.08.2019 17:48
Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4'ü çocuk 6 yaralı
Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4'ü çocuk 6 yaralı
MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu Zorlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ertaş Solmaz'ın kullandığı 33 AAH 294 plakalı otomobil, Ayşe Uysal Erkek idaresindeki 48 FY 700 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Erkek'in kullandığı otomobilde bulunan çocuklar Bulem Gökmen, Reyyan Gökmen, İbrahim Uysal ve Yusuf Uysal yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Uysal'ın hayati tehlikesi bulunduğu için Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Seydikemer, Yerel

Kaynak: İHA

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