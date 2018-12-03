Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
ANTALYA - Antalya- Isparta
Karayolu'nun 45.kilometresinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri öldü, diğeri ise ağır olmak üzere çok sayıda yolcu da yaralandı. İhlas Haber Ajansı
Muhabiri'nin edindiği bilgiye göre kaza, saat 23.00 sıralarında Antalya - Isparta Karayolu'nun 45. kilometresindeki Karaöz
mevkiinde meydana geldi.İddiaya göre, İsa Doğan yönetimindeki 07 CVM 39 plakalı otomobil ile henüz sürücü ismi belirlenemeyen 07 EPH 41 plakalı otomobil kafaya çarpıştı.Kazada, sürücülerden İsa Doğan olay yerinde feci şekilde can verirken, diğer sürücü ağır olmak üzere henüz sayısı öğrenilemeyen yolcular ise yaralandı. Kazaya karışan otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis
Ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk ettiler.Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından morga sevk edildi.Öte yandan, Jandarma
ekiplerinin kazayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.
Isparta,Antalya
03 Aralık 2018 Pazartesi 00:27