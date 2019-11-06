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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

06.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:22 Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent istikametinden Çevre Yolu istikametine gitmekte olan Bülent Polat sevk ve idaresindeki 02 FE 158 plakalı otomobil ile ana yola çıkmakta olan Yasin Demir sevk ve idaresindeki 66 AZ 880 plakalı otomobil Yenikent'te bulunan bir düğün salonu yakınlarında çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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