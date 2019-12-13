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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza Gürün -Sivas yolu üzerinde meydana geldi.

13.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:34Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
'ın ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün -Sivas yolu üzerinde meydana geldi. M.D (53) idaresindeki 44 PF 428 plakalı otomobil ile H.A (47) 58 PC 454 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yol üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan M.D. ve D.B yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün devlet hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Gürün, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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