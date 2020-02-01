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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

01.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:38
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
'nın ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi yolunda meydana geldi. İsaören Mahallesi'nden İnegöl'e giden Tahsin Çabuk (44) yönetimindeki 16 J 0456 plakalı otomobil, Osman Ergül'ün (39) kullandığı 54 ADP 904 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobillerde sürücüler ile Ergül'ün aracındaki Ersin Çelik (34) ile Fatih Altundağ (38) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tahsin Çabuk'un durumunun ağır olduğu bildirildi.
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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