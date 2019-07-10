10.07.2019 12:45
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Genç - Çay Tepe Köyü karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 13 AS 279 plakalı otomobille N.Y. yönetimindeki 06 BHK 27 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla ilk olarak Genç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, oradan da Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Bingöl, Genç, Çay, Güncel

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