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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

03.08.2019 00:28 Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Gönen ilçesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, F.K. yönetimindeki 94-XX-HF yabancı plakalı otomobil ile D.A. idaresindeki 32 UC 550 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobillerden biri refüje çarparak durabildi. Talihsiz kazada, sürücüler D.A. ve F.K.'nın yanında yolcu olarak bulunan Z.K., S.K. ve A.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü D.A.'nın ağır yaralandığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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