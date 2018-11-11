11 Kasım 2018, 11:32
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Otomobillerde Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Otomobillerde Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

ADANA'da polisin şüphe üzerine arama yaptığı 2 otomobilde yapılan aramalarda bir ruhsatsız pompalı tüfek ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ADANA'da polisin şüphe üzerine arama yaptığı 2 otomobilde yapılan aramalarda bir ruhsatsız pompalı tüfek ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

19 Mayıs Mahallesi'nde denetim yapan Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu park halindeki otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirilirken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

PTT Evleri Mahallesi'nde de seyir halinde bir otomobilden şüphelenen ekipler, otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, otomobilden ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

- Adana 19 Mayıs,Adana
11 Kasım 2018 Pazar 11:32