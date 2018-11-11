Otomobillerde Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

ADANA'da polisin şüphe üzerine arama yaptığı 2 otomobilde yapılan aramalarda bir ruhsatsız pompalı tüfek ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 19 Mayıs
Mahallesi'nde denetim yapan Yüreğir Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, içerisinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu park halindeki otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirilirken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Köprübaşı Polis
Merkezi'ne götürüldü. PTT
Evleri Mahallesi'nde de seyir halinde bir otomobilden şüphelenen ekipler, otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, otomobilden ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Fatih
Polis Merkezi'ne götürüldü.
- Adana
19 Mayıs,Adana
11 Kasım 2018 Pazar 11:32