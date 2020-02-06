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Otomobillerden akü çalan hırsız yakalandı

İZMİT'te sanayi sitesi içerisinde bulunan otomobillerin akülerini çalarak, ucuz fiyata sattığı iddia edilen E.A., yakalandı.

06.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:01Otomobillerden akü çalan hırsız yakalandı

İZMİT'te sanayi sitesi içerisinde bulunan otomobillerin akülerini çalarak, ucuz fiyata sattığı iddia edilen E.A., yakalandı. 'te Sanayi Sitesi içerisinde son zamanlarda artan otomobillerden akü çalınması olayıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Sanayi sitesi içerisinde bulunan esnafın ifadesine başvuran ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis, otomobillerden aküleri çalıp, piyasada daha ucuz fiyata satan kişinin E.A. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, takibe aldığı E.A.yı dün öğle saatlerinde sanayi sitesi içerisinde başka bir otomobilin aküsünü çalmak istediği sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Kocaeli, Körfez, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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