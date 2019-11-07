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Otomobillerden çaldığı çelik jantları arkadaşlarına hediye etmiş

Gaziantep'te, otomobillerden çelik jant çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

07.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:50 Otomobillerden çaldığı çelik jantları arkadaşlarına hediye etmiş
Gaziantep'te, otomobillerden çelik jant çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda otomobillerin çelik jantlarının çalınması dolayısıyla çalışma başlattı.
Hırsızlık yapılan yerlerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin B.D olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlının, kentte farklı tarihlerde otomobillerden çok sayıda çelik jant çaldığı ve bunları arkadaşlarına hediye ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Emniyet, zanlının yaptığı bir hırsızlığa ilişkin görüntüyü basınla paylaştı. Kayıtlarda, şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra otomobiliyle kaçtığı anlar yer alıyor.

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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