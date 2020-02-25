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Otomobillerden cep telefonu hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Kayseri'de, park halindeki otomobillerden cep telefonu hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

25.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:54Otomobillerden cep telefonu hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı
'de, park halindeki otomobillerden cep telefonu hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi ve Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda park halindeki otomobillerden cep telefonu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olayın şüphelisi olduğunu belirledikleri Hakan S'yi (42) gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Hakan S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüpheli Hakan S'nin arkası dönük şekilde, park halindeki otomobilin kilidini zorlayarak kapıyı açtığı ve içerideki cep telefonunu alıp bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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