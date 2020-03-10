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Otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 6 otomobilden teyp ve hoparlörle USB flash bellek çalınmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

10.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:03
Sakarya 'da 6 otomobilden teyp ve hoparlörle USB flash bellek çalınmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde gece geç saatlerde park halindeki 6 otomobilin camlarının sert bir cisimle kırıldıktan sonra teyp ve hoparlörlerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada 4 teyp, 3 hoparlörle USB flash bellekler ele geçirildi.
Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin etrafı kolaçan etmesi, diğer şüphelinin ise otomobilin camını kırması yer alıyor. Otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel
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