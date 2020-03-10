Otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
Sakarya'da 6 otomobilden teyp ve hoparlörle USB flash bellek çalınmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
10.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:03
Sakarya 'da 6 otomobilden teyp ve hoparlörle USB flash bellek çalınmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde gece geç saatlerde park halindeki 6 otomobilin camlarının sert bir cisimle kırıldıktan sonra teyp ve hoparlörlerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada 4 teyp, 3 hoparlörle USB flash bellekler ele geçirildi.
Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin etrafı kolaçan etmesi, diğer şüphelinin ise otomobilin camını kırması yer alıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde gece geç saatlerde park halindeki 6 otomobilin camlarının sert bir cisimle kırıldıktan sonra teyp ve hoparlörlerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada 4 teyp, 3 hoparlörle USB flash bellekler ele geçirildi.
Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin etrafı kolaçan etmesi, diğer şüphelinin ise otomobilin camını kırması yer alıyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Güncel
Mülteci krizi İngiliz basınında: Erdoğan, AB'yle yaptığı görüşmeyi terk etti
Güncel
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması