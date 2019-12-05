Haberler » 3. Sayfa » Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı - Haberler

Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobil içinden malzeme çalan şüpheliler yakalandı.

05.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:43Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı
'ta iki otomobil içinden malzeme çalan şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içinde park halindeki iki ayrı otodan meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili araştırma başlatıldı. Farklı tarihlerde gece yarısı park halindeki otoların kapısını zorlayarak açan şüpheliler, Menderes mahallesinde bir araçtan 2 adet matkap ve 1 adet takım çantası ile Yavuz Selim Mahallesi'nden bir araçtan 3 adet matkap ve 50 metre ara kablosu çalıp kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, yaptığı araştırmada yaşları 17 olan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler eksiksiz olarak ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:58 TBMM Genel Kurulu - Haberler
20:38 Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı - Haberler
20:36 TBMM Başkanı Şentop, İslam dünyasında, yönetenlerle halk arasındaki bağa dikkati çekti Açıklaması - Haberler
20:30 Erdoğan tarafından 'Veto' edilen kanun, maddenin çıkarılmasıyla kabul edildi - Haberler
20:22 Otomobil vidanjöre çarptı: 1 ölü - Haberler
19:18 Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Adalet Komitesi, azil maddelerini yazmaya başlamalı - Haberler
18:30 Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı - Haberler
18:17 Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti - Haberler
18:11 Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı - Haberler
18:00 Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
5.12.2019 21:08:07