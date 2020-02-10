Haberler » Güncel » Otomobillerden orijinal parça hırsızlığı kamerada - Haber

Otomobillerden orijinal parça hırsızlığı kamerada

AKSARAY'da, 5 araçtan orijinal parçalarını çaldıkları belirlenen Bayram Y. (31) ile kaportacı arkadaşı Mehmet A. (44) yakalandı.

10.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:24Otomobillerden orijinal parça hırsızlığı kamerada

AKSARAY'da, 5 araçtan orijinal parçalarını çaldıkları belirlenen Bayram Y. (31) ile kaportacı arkadaşı Mehmet A. (44) yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı zamanlarda aynı marka ve renkte araçlardan çalınan ayna, ön ve arka kaput, kapı, vites topuzu, radyatör, akü, jant, lastik ile teyp çalınması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları inceleme ve takiplerin sonucunda hırsızlık olaylarını Bayram Y. ile arkadaşı Mehmet A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin Sanayi Mahallesi'ndeki belirlene adreslerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çaldıkları parçalar da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayram Y. ile Mehmet A. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bir otomobilin yanında durması, bagaj kaputu ve aynaları söküp uzaklaşmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:55:02